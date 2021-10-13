Диетолог Бойерс назвала белый картофель полезным для здоровья кишечника

Врач-диетолог Линдси Бойерс рассказала, какие продукты нужно есть для того, чтобы кишечник был здоровым. Она посоветовала включить в рацион белый картофель, поскольку в нем присутствует достаточное количество клетчатки.

В клубне содержится больше калия, нежели в банане. Также белый картофель обладает магнием, фосфором, витаминами С и В6, фолиевой кислотой, ниацином. Связь между этим овощем и здоровьем кишечника сводится к одному фактору. Все дело в том, что корнеплод богат устойчивым крахмалом. Последний представляет собой тип углеводов, полезных для пищеварения. Он расщепляется посредством ферментов и работает как пребиотик.

Бактерии в кишечники питаются за счет устойчивого крахмала. В процессе ферментации происходит формирование короткоцепочечных жирных кислот, в частности, бутират. Он для органа является источником энергии, также происходит защита слизистой оболочки и контролируется уровень воспаления. Результаты проведенных исследований показывают, что бутират способствует снижению риска развития онкологии толстой кишки.

Для получения максимальной пользы белый картофель необходимо правильно приготовить. Лучшим вариантом в данном случае является запекание. Важным шагом считается процесс охлаждения. Блюдо рекомендуется на несколько часов поставить в холодильник, а потом подать к столу. Тогда человек получит максимальное количество устойчивого крахмала.

Источник: profile.ru