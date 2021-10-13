 

Ученые назвали чаи, имеющие противовоспалительное действие

13.10.2021, 15:18, Разное
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Медики назвали чаи, которые имеют противовоспалительное действие. К ним относятся напитки с различными добавками, обладающими полезными свойствами.
Воспалительный процесс запускается, когда организм борется с болезнями. В ряде случаев он перетекает в хроническую форму, а это может привести к проблемам со здоровьем, в частности, ослабнет иммунная система.

К противовоспалительным чаям относится зеленый. В нем содержатся соединения, которые блокируют патогены. К тому же напиток защищает сердце и сосуды. Полезными свойствами обладает чай из куркумы. В составе последней находится куркумин, действие которого направлено на подавления воспаления.

Медики советуют пить чай с имбирем, где активным ингредиентом является гингерола. Также этот напиток улучшит состояние при болях в коленях и дискомфорте при менструации. Чай можно заваривать с тонкоцветным базиликом. В этом напитке не содержится кофеин, он имеет мягкий вкус.

Чай из шиповника имеет множество антиоксидантов, обладающих противовоспалительной активностью. Напиток из ромашки предупреждает воспаление, он является полезным при лечении онкологии и при бессоннице. В чай можно добавлять корицу, поскольку данная специя отличается антибактериальным действием.

Источник: www.rbc.ua



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