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13.10.2021, 15:18, Разное
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На просторах Сети появился трейлер сериала «Сваты-7». Известно, что премьера нового сезона состоится в скором времени.

В Сети опубликован трейлер сериала «Сваты-7»Фанаты с нетерпением ждут, когда на экраны выйдет седьмой сезон комедийного сериала «Сваты». Первые эпизоды будут показаны в ноябре–октябре. Анонс сериала сделал телеканал «1+1», но пока точной даты премьеры нет. Уже по трейлеру можно понять, что главные герои фильма будут попадать в курьезные ситуации.

Напомним, что съемки «Сватов» завершились в Грузии минувшим летом. В них были задействованы все ключевые звезды сериала. Зрители смогут увидеть на экранах Николая Добрынина, Федора Добронравова, Татьяну Кравченко, Анну Кошмал, Людмилу Артемьеву. Также в «Сватах» появятся новые лица, в частности, Вахтанг Кикабидзе.

Седьмой сезон проекта станет финальным. Если верить спойлерам, то в конце Джек и Женька сыграют свадьбу.



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