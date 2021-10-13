ХК «Полёт» в овертайме одержал победу над «Соколом» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ХК «Полёт» в овертайме одержал победу над «Соколом»

13.10.2021, 15:19, Новости
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Рыбинские хоккеисты добыли тяжёлую победу в Новочебоксарске.

Поединок состоялся в рамках очередного тура розыгрыша НМХЛ. Сделать ставки на этот турнир и посмотреть трансляции хоккейных матчей можно на сайте БК «Мелбет».

«Сокол» открыл счёт на восьмой минуте матча. Других шайб до перерыва заброшено не было.

В начале второго периода Богдан Пономаренко восстановил равенство на табло. Вскоре Рузин Ганиев вывел рыбинский коллектив вперёд. Однако уже во время следующей атаки хозяева сравняли счёт. После этого команды устроили перестрелку. В результате спустя минуту Ганиев оформил дубль и во второй раз позволил «Полёту» повести в счёте.

В последнем периоде «Сокол» провёл блестящий отрезок и забросил сразу три шайбы в ворота гостей. Однако снайпер «Полёта» Артём Файзуллин сумел отыграть один гол за семь минут до конца матча. Этого было недостаточно, а потому рыбинцы сняли вратаря, заменив его шестым полевым. В результате Евгений Густомесов за семь секунд до финальной сирены отправил в ворота «Сокола» ещё одну шайбу и перевёл игру в дополнительное время.

Овертайм продлился лишь 13 секунд: Густомесов оформил дубль, обеспечив «Полёту» волевую победу со счётом 5:6.




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