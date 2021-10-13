 

Daily Express признал ложной свою статью о том, что РФ использовала формулу AstraZeneca для создания «Спутника V»

13.10.2021, 15:10, Новости дня
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Британский таблоид Daily Express признал ложной опубликованную в его недавней статье информацию о том, как РФ якобы скопировала формулу AstraZeneca и использовала её для создания своей собственной вакцины, пишет Daily Express. В качестве извинения издание опубликовало заявление Российского фонда прямых инвестиций.


Reuters

Британский таблоид Daily Express признал ложной информацию, опубликованную им ранее в статье от 11 октября о том, что РФ якобы «скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала её для создания своей собственной вакцины».

«Мы обратили внимание на то, что эти данные являются ложными, поскольку информация об изобретателе вакцины «Спутник V» — Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — широко известна», — говорится в статье.

Далее издание пишет: «Эта статья содержала ложную информацию. И в качестве извинений мы рады внести ясность и опубликовать следующее заявление Российского фонда прямых инвестиций».

В заявлении РФПИ, среди прочего, подчёркивается, что «Спутник V» основан на аденовирусной платформе человека, а AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.

Кроме того, российская вакцина уникальна среди прочих вакцин из-за применяемого подхода гетерогенного бустирования, когда для достижения более крепкого и длительного иммунитета используются два различных аденовирусных вектора для первой и второй прививки, тогда как AstraZeneca и другие разработчики вакцин от COVID-19 применяют один и тот же вектор в обеих дозах.

Комментарии читателей на сайте Daily Express:

MaxHeadroom: Русские ничего не копировали. Если бы они так сделали, то выбрали бы качественную вакцину Pfizer, а не этот вариант от (сети магазинов-дискаунтеров*. — ИноТВ) Aldi.

Username Mk2: Таким образом, британское СМИ Sun, опубликовавшее оригинальную статью от имени американских пропагандистов, в очередной раз дискредитировано, в наших СМИ по-прежнему продвигаются многочисленные антироссийские / антипутинские фейки, которые никогда не подвергаются сомнению, и это нужно менять.



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