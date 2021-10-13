В связи со вспышкой полиомиелита в Ровенской области эпидрасследование проводят в Закарпатье – Минздрав

“Продолжается эпидемиологическое расследование, а контактные с инфицированным лицом люди проходят обследование. Проведен забор материала из окружающей среды. К тому же, учитывая то, что ребенок находился в Закарпатье, полноценное эпидемиологическое расследование сейчас проводится и там тоже”, – говорится в сообщении.

Случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, обнаружили в Ровенской области, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

В Минздраве рассказали, что на территории района или объединенной общины, где зафиксирован полиомиелит, детям до пяти лет включительно с 11-го по 22 октября проведут неотложный “нулевой” тур вакцинации с использованием инактивированной полиомиелитной вакцины.

“Вакцинация состоится независимо от вакцинального статуса детей. Следующие три раунда прививок продолжатся в течение 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы”, – подчеркнули в ведомстве.

По данным Минздрава, Закарпатская область является одним из трех регионов страны с самым низким уровнем вакцинации от полиомиелита – 43,1%. Средний показатель по Украине на 1 сентября составляет 53%.

Контекст:

Полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом, отмечает ВОЗ. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем или, реже, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания) и размножается в кишечнике.

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5–10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет, поэтому первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

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