В НАН Украины прогнозируют в среднем почти 21 тыс. случаев COVID-19 в сутки за неделю с 20 по 26 октября

В НАН сообщили, что по большинству показателей нынешняя волна коронавируса уже сравнялась с волной, которая наблюдалась осенью 2020 года, а при сохранении тенденций может достигнуть показателей весенней волны 2021 года через одну-две недели.

“На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, традиционно приводят к уменьшению количества официальных выявлений. Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых выявлений), среднее количество новых случаев равно 14897 (SEIR_U), 14650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября и 18640 (SEIR_U), 20922 (Prophet) – в течение недели 20–26 октября 2021 года”, – говорится в отчете.

Таблица: nas.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 13 октября 15 украинских областей по индикаторным показателям Минздрава относятся к “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Херсонская область с 15 октября перейдет в “красную” зону.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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