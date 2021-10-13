Мамедов о назначении Поклонской послом РФ: Теперь можно готовить документы на экстрадицию

“Хорошая новость для Минюста Украины и Прокуратуры АР Крым и Севастополя и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи “посла” РФ. Одно производства уже в суде, второе – расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе”, – написал Мамедов.

Добра новина для @minjust_gov_ua і @Crimea_Prok і не дуже для Кабо-Верде.Тепер можна готувати документи на екстрадицію для призначеної пані «посла» * .1 провадження вже в суді,2-розслідується.Отже,для неї є чудова нагода безпосередньо взяти участь у процесіhttps://t.co/xbmvpmOoBh

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 13, 2021

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”. В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

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