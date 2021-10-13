Фанни Ардан в Киеве читала Высоцкого, побывала на экскурсии, а домой увезла диски “ДахаБраха” и Нины Матвиенко. Фото
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В рамках творческого вечера, который проходил в кинотеатре “Оскар”, актриса представила свою режиссерскую работу – фильм “Химеры, которых нет”, а после показа общалась с поклонниками и коллегами.
Фото предоставлено SC&TH
Во время общения Ардан прочитала стихи советского и российского поэта и музыканта Владимира Высоцкого на французском языке в музыкальном сопровождении.
Ардан и Кохан. Фото предоставлено SC&TH
Во время пребывания в Киеве актриса побывала на экскурсии в Софии Киевской, а домой увезла диски с альбомами украинских певиц Нины Матвиенко, Марьяны Садовской и этно-группы “ДахаБраха”.
Фото предоставлено SC&TH
Контекст:
Фани Ардан родилась в 1949 году. В 25 лет дебютировала на театральной сцене, а первый фильм с ее участием вышел на экраны в 1979 году.
В 1997 году Ардан была удостоена премии “Сезар” за роль в фильме “Вечерний прикид” в номинации “Лучшая актриса”.
В 2008 году Ардан дебютировала в качестве режиссера, сняв семейную драму “Прах и кровь”.
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