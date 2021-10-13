Рыбинского педагога поздравили с победой в конкурсе «Воспитатель года России – 2021»

Исполняющая обязанности главы города Наталья Шульдина сегодня встретилась с абсолютным победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2021», учителем-логопедом из рыбинского детского сада № 93 Ольгой Хитровой.

Наталья Шульдина поздравила рыбинского педагога с победой в профессиональном состязании и поблагодарила её за возможность принимать в Ярославской области и Рыбинске всероссийский этап «Воспитатель года – 2022».

— Это огромное событие для Рыбинска и в целом для региона. У нас никогда не было воспитателей-победителей всероссийского уровня. Приятно осознавать, что именно в Рыбинске есть такой молодой педагог, который благодаря своим знаниям, умениям и желанию добилась высокого признания. Считаю, что это заслуга всей системы образования нашего города, — отметила Наталья Шульдина.

Ольга Хитрова рассказала об этапах состязаний, поделилась впечатлениями от пребывания в Сочи и организации конкурсной программы. В этом году в конкурсе «Воспитатель года России» участвовали педагоги из 83 субъектов Российской Федерации. Ольга успешно прошла все конкурсные испытания, в том числе «Мастерскую педагога» и «Ток-шоу».

— Я представляла логоборд – это использование неоформленного материала в работе логопеда. Как можно с помощью простых вещей заинтересовать ребенка, дать ему возможность реализовать свой творческий потенциал, проявить инициативу, самостоятельность и при этом решать коррекционные задачи. Хочу отметить, что победа в конкурсе — не только мой успех, за ним стоит большая командная работа. Это поддержка областного и городского департаментов образования, Информационно-образовательного центра Рыбинска, Института развития образования Ярославля, моих коллег из детских садов и моих маленьких друзей — воспитанников, — рассказала Ольга Хитрова.

Обладательница «Хрустальной жемчужины» уверена, что у всех, кто приедет в Ярославскую область и Рыбинск на всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2022», будет возможность показать свое мастерство и познакомиться с Ярославским краем.

По итогам конкурса Ольга Хитрова стала советником министра просвещения на общественных началах. А также получила денежную награду 100 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Рыбинска