 

Представлена технология сверхъяркого дисплея PocketView

13.10.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Применение новой технологии PocketView позволило создать настолько яркий экран, что изображение на нем видно даже через одежду. Таким образом, можно посмотреть на сообщение, когда устройство прикрыто тканью рукава или же находится в кармане, говорят представители разработчика.

Насколько данная возможность функциональна – вопрос спорный. Ведь если смартфон лежит в кармане, прочитать что-то с экрана смогут третьи лица, находящиеся рядом, а вовсе не сам владелец устройства.

Впрочем, с технической точки зрения такая возможность очень интересна, говорят специалисты. Вероятно, найдутся и сферы эффективного применения. Пока же можно говорить о том, что умные наручные гаджеты с такими возможностями станут удобными для использования в холодное время года на улице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Президент Польши в разговоре с пранкером отказался отбирать у Украины Львов

01.08 / «Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое

16.11 / Перу второй раз за неделю осталось без президента

02.10 / В Тунисе премьер-министром назначили женщину. В арабском мире это стало “историческим решением”

18.09 / Разумков прокомментировал слухи о своей возможной отставке

27.09 / Euronews – напряжение на границе Сербии и Косова нарастает на фоне спора из-за номеров

28.11 / В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР

21.01 / “Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить” – Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера

28.07 / Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

15.08 / Лукашенко рассказал о ходе формирования нового состава правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика