Представлена технология сверхъяркого дисплея PocketView

Применение новой технологии PocketView позволило создать настолько яркий экран, что изображение на нем видно даже через одежду. Таким образом, можно посмотреть на сообщение, когда устройство прикрыто тканью рукава или же находится в кармане, говорят представители разработчика.

Насколько данная возможность функциональна – вопрос спорный. Ведь если смартфон лежит в кармане, прочитать что-то с экрана смогут третьи лица, находящиеся рядом, а вовсе не сам владелец устройства.

Впрочем, с технической точки зрения такая возможность очень интересна, говорят специалисты. Вероятно, найдутся и сферы эффективного применения. Пока же можно говорить о том, что умные наручные гаджеты с такими возможностями станут удобными для использования в холодное время года на улице.