 

Скандалы: «Расстрельная» должность алтайских чиновников

13.10.2021, 14:38, Разное
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На второго подряд управделами губернатора и правительства региона завели уголовное дело о должностных преступлениях

В Алтайском крае задержан управделами губернатора и правительства региона Андрей Степанов, который обвиняется в должностных преступлениях с причинением бюджету ущерба почти в 20 млн руб. Следствие намерено добиваться заключения чиновника под стражу. Осенью 2020 года из колонии освободился предшественник Андрея Степанова на этом посту Алексей Белобородов, осужденный на три года за коррупцию и растрату.

Фигурантом уголовного расследования стал управделами губернатора и правительства Алтайского края, сообщили в региональном управлении ФСБ. В ведомстве не называют фамилию обвиняемого, по информации “Ъ”, речь идет о 56-летнем Андрее Степанове, занявшем этот пост в ноябре 2018 года.

Крупного регионального чиновника задержали во вторник утром в его собственном особняке, расположенном в коттеджном поселке в Барнауле. Заспанного и небритого фигуранта ознакомили с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела, дали время, чтобы собрать вещи.

Управделами даже успел аккуратно поправить пышную бороду, которую он недавно отпустил.

Господина Степанова препроводили к микроавтобусу «Газель» и доставили в управление ФСБ, где предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ).

Управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов
Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В материалах дела указывается, что в 2016 году управление делами губернатора и правительства Алтайского края разработало проектно-сметную документацию по строительству наземно-подземного гаража в Барнауле для чиновничьего автопарка. В результате проведенного аукциона был определен подрядчик по возведению паркинга. Стоимость заключенного с ним госконтракта составила более 80 млн руб. В дальнейшем, в целях снижения затрат, стороны внесли изменения в проект, но его забраковала госэкспертиза.

Поскольку к тому моменту фирма-подрядчик уже выполнила комплекс подготовительных работ, но расчет за них не получила, то обратилась с иском в арбитражный суд. В 2020 году, говорится в деле, управделами для исполнения решения и оплаты исковых требований подрядчика распорядился предоставить за счет бюджета субсидию в размере 19 млн руб.

Признал ли чиновник вину, не сообщается. После допроса его отправили в ИВС. В среду следователи ФСБ намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении управделами под стражу. Получить комментарий в правительстве региона не удалось.

Андрей Степанов родился в Барнауле. Он окончил Алтайский политехнический институт имени Ползунова по специальности «промышленное и гражданское строительство» и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». В ноябре 2018 года новый глава Алтайского края Виктор Томенко, формировавший команду, назначил Андрея Степанова управделами губернатора и правительства региона. В личном деле чиновника указывается, что он неоднократно поощрялся за успехи в трудовой деятельности.

Отметим, что в сентябре 2020 года из колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно освободился бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов. В 2013 году этот пост ему доверил тогдашний глава региона Александр Карлин. Алексей Белобородов обвинялся в растрате свыше 32 млн руб., а также в получении взятки свыше 3,5 млн руб. от главы стройфирмы за заключение контракта. Взятка, по версии следствия, была передана стройматериалами, которые пошли на обустройство имения чиновника рядом с курортом Белокуриха. Суд назначил ему три года заключения, зачтя время, проведенное в СИЗО.

Константин Воронов



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