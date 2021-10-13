Рейтинг лучших электромобилей 2021 года

Самые популярные электромобили классифицированы по нескольким признакам: цена, мощность, запас хода, скорость зарядки, эффективность и т. д.

Tesla Model S

Tesla пообещала и сделала один из лучших электрокаров на рынке. Запаса хода при полностью заряженной батарее хватит на 610 километров пробега. Скорости 100 км/час такая комплектация достигает за 4 секунды. Стоимость этого автомобиля в США — 81 000 долларов. Инженеры использовали аккумуляторный блок на 100 киловатт. Полная зарядка занимает 7 часов. Модель универсальна и подойдет для людей разных возрастных категорий.

Audi e-tron

Audi e-tron оснащен батареей на 96 киловатт; при помощи эффективных быстродействующих блоков питания мощностью 150 киловатт можно за полчаса осуществить подзарядку на 80%. Стандартная зарядка — 8 часов. В зависимости от комплектации и года выпуска обойдется данная модель в 70–100 тысяч долларов. Имеет 446-километровый запас хода и скорость до 200 км/час, чего вполне достаточно для рядового пользователя. В 2019 году в Женеве был показан электрокар в кузове Sportback.

Citroën e-C4

В середине этого года нас ожидает появление модели Citroën e-C4, угрожающей стать серьезным конкурентом для многих семейных авто и, возможно, заменить традиционный Volkswagen Golf. Этот электрокар отличается выгодной ценой (всего 27 000 долларов), также есть варианты на дизеле и бензине. В комплектацию входит двигатель мощностью 134 лошадиных силы и аккумулятор в 50 киловатт, который все мы видели в знаменитом Peugeot e-2008. Запас хода 350 километров и быстрая зарядка на 100 киловатт позволяют получить 80% заряда всего за полчаса.

Hyundai IONIQ Electric

Революцию на рынке электромобилей грозит вызвать корейская компания, машины которой славятся бюджетностью и производительностью. Данная версия предлагает: скорость 275 км/час, функцию быстрой подзарядки, а также бензиновые и гибридные модели данного авто. Компания Hyundai заявила, что IONIQ становится их собственным суббрендом, и будет еще минимум 3 новинки в серии электромобилей — видимо, создатели вдохновились линейкой машин от Tesla. Бюджет на покупку этой модели составляет 33 тысячи долларов.

BMW iX3

Дизайн автомобиля в целом такой же, как и у классической модели. Компания решила пойти на эксперимент: выпускать данную модель будут не в Европе или США, а только в Китае, но с возможностью поставки в Европу, что является большим риском. По сути, это внедрение рядового автомобиля в число электрокаров. Запас хода 440 км, двигатель 286 л. с., достижение полного уровня зарядки за 480 минут — все это стоит того, чтобы заплатить чуть больше. Обойдется такой автомобиль в 70 000 долларов и по своим характеристикам не уступит топовым электрокарам. Также интерес подогревает репутация производителя — компании с мировым именем.

Jaguar I-Pace

Первая модель Jaguar I-Pace появилась еще в 2018 году, ее разработал дизайнер Ян Каллум. Это первый официальный полностью электрический кроссовер от Jaguar. В 2019-м он занял первое место по продажам среди новых электромобилей в Европе и мире, обогнав лидера рынка Nissan Leaf. Jaguar I-Pace оснащен двумя электродвигателями, которые обеспечивают мощность в 400 лошадиных сил и разгоняют автомобиль до 100 км/час за 4,8 секунды. Запаса хода хватает на 470 км, а максимальная скорость машины достигает 200 км/час. Достаточно всего 45 минут, для того чтобы аккумулятор на 90 киловатт зарядился до 80%. Стоимость Jaguar I-Pace 70 000 долларов. Данная модель стала лауреатом 62 международных премий и полюбилась сотням тысяч автомобилистов. Эксперты отметили интересный дизайн Jaguar I-Pace и 5-звездочный рейтинг безопасности. Машина сочетает инновации 2021 года и традиционный фирменный стиль компании Jaguar. Таким образом, Jaguar стал одним из первых конкурентов Tesla на рынке электрокаров. Еще у него есть два багажника и много пространства на задних сидениях, что позволяет пассажирам чувствовать себя свободно: идеальный вариант для поездок с семьей.

Mercedes-Benz EQC

Как утверждают в компании Mercedes-Benz, аббревиатура модели EQC расшифровывается так: Е — «эмоции», Q — «интеллект», а С напоминает о принадлежности к ряду типичных кроссоверов. Первую версию Mercedes-Benz EQC представили в 2018 году на эксклюзивном автомобильном мероприятии в Стокгольме. Электромобиль так же, как и Jaguar I-Pace, оснащен двумя двигателями, и благодаря большим габаритам это идеальный вариант для семьи. Аккумулятор емкостью 80 кВт⋅ч позволяет обеспечить запас хода до 450 километров. Всего 40 минут понадобится, чтобы зарядить батарею на 70%. Разгоняется автомобиль немецкой компании до 100 км/час за 5,1 секунды. Обойдется такое удовольствие в 82 000 долларов. Передняя часть кузова и дизайн колес здесь — как у типичной модели EQ от Mercedes-Benz.

Porsche Taycan Turbo S

Прошлым летом мы уже писали о новом электрическом спорткаре от Porsche, а осенью автомобили серии Taycan уже стали самыми продаваемыми в этой немецкой компании. За 200 000 долларов вам предлагают мощность в 560 киловатт (или 761 лошадиную силу), которая позволяет всего за 2,8 секунды разогнаться до сотни. Запас хода — до 473 км. Но в машине соблюдены традиции немецкой компании, и когда глядишь на автомобиль, становится понятно: это детище Porsche. Автомобилисты часто сравнивают электрокары Porsche и Tesla, и первые выигрывают за счет современного универсального дизайна. Есть еще 3 интересных модели линейки Taycan: Turbo, Turbo Cross Turismo и Turbo S Cross Turismo. Porsche Taycan Turbo S — настоящий спорткар на батарейках, он отлично подойдет тем, кто хочет быстро ездить, управляя машиной, отвечающей запросам 2021 года.

Lucid Air Dream Edition

Модель называют главным конкурентом Tesla, ведь запас хода у электромобиля американской компании — более 800 км благодаря батарее емкостью 113 кВт⋅ч и двум электродвигателям. А вот детище Илона Маска Tesla Model S Long Range предлагает максимум 650 км. Над созданием машины инженеры компании работали более 10 лет, и, похоже, оно того стоило. Ведь по многим техническим показателям ей нет равных на рынке. Но это не главное достижение автомобиля: его мощность — целых 1080 лошадиных сил, а разгоняется электрокар до 100 км/час за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 270 км/час, а стоимость автомобиля в США — 169 000 долларов. Будут доступны еще три версии электрокаров от компании Lucid Motors: Air Touring, Air Grand Touring и Air Pure. Электрокары выделяются футуристическим дизайном, во всех моделях установлен голосовой помощник Alexa от Amazon.