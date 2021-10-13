40 переломов, поздняя беременность и смерть в 46: как жила известная певица Анна Герман

Талантливая певица Анна Герман, которую называли белым ангелом песни, скончалась почти 40 лет назад. Несмотря на тяжелую судьбу, артистка всегда встречала поклонников улыбкой и добрым взглядом. Какую жизнь прожила Герман и что ей пришлось пережить?

Певица родилась в феврале 1936 года в городе Ургенче Узбекской ССР, а когда ее отца репрессировали, переехала в Польшу вместе с мамой. Анна была талантливой с самого детства, однако на сцену попала только в студенчестве, когда подруга заставила ее пройти прослушивание. Герман стала солисткой Вроцлавской эстрады, а дальше к ней пришла популярность, частые гастроли и ТВ шоу, однако называла себя везде чужой. Все изменилось, когда артистка попала в жуткую аварию в Италии.

В августе 1967 года автомобиль, в котором ехала певица, врезался в ограждение на большой скорости —

водитель уснул за рулем. В момент ДТП Анна вылетела из салона и получила более 40 переломов и повреждения внутренних органов. На родину Герман на каталке забрала мать и ее будущий супруг Збигнев Тухольский. После того как певица полгода провела в лежачем состоянии, ей пришлось начинать жить сначала: заново учиться передвигаться, сидеть, разговаривать и даже петь. На сцену она вышла только через три года. Все это время рядом был Тухольский.

Инженера Збигнева Анна встретила во время учебы в университете. Пара поженилась только в 1972 году, когда была знакома уже больше 10 лет. Когда Герман было 39 лет, артистка, несмотря на все запреты врачей, родила Тухольскому сына. Мальчика назвали в честь отца.

После аварии певица полностью отдалась карьере: не обращала внимание на недомогания, давала до 60 концертов за два месяца, а в больницу обратилась только когда ее замучила боль в ноге и потери сознания. Так у певицы обнаружили злокачественную опухоль. Анна скончалась в 46 лет и пела до тех пор, пока могла стоять на сцене.

Вдовец певицы один воспитал сына, так и не обзаведясь новой супругой. Младший Тухольский, которому сейчас 46 лет, вырос похожим скорее на отца, чем на мать: он интересовался железнодорожным транспортом, защитил докторскую диссертацию и посвятил себя науке.