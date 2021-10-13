“Детство украдено”: психолог рассказал про эксплуатацию 9-летней девочки-вундеркинда из МГУ

Несколько месяцев назад СМИ стали часто писать об Алисе Тепляковой – девочке, которая в 8 лет сдала ЕГЭ и получила школьный аттестат. В планах у нее тогда было поступление в МГУ на психологический факультет. В сентябре она получила студенческий и отправилась на свою первую лекцию.

На семью Тепляковых обрушилось огромное количество хейта. Многие недоумевают, зачем ребенку в таком возрасте нужно учиться в университете и куда он пойдет с дипломом психолога в 14 лет. Некоторые переживают за девочку и боятся, что родители пользуются ее знаниями и талантом к учебе.

“Эксплуатация раннего навыка может негативно повлиять на развитие ребенка в будущем, на формирование таких социально-значимых качеств, как общение, умение формировать устойчивые контакты. Человек такого плана растет в парадигме “человек – объект”, не “человек-человек”, – дал комментарий корреспонденту “Дни.ру” психолог Павел Пономарев.

Эксперт уверен, что таким поведением родители забирают у своего ребенка детство. Несмотря на то, что она очень умная, ей не обязательно использовать свои знания именно таким образом.

“Детство было украдено, какие-то важные человеческие качества не развиты.Ранняя одаренность может вообще свидетельствовать о наличии психического заболевания”, – переживает он.

Комментаторы в социальных сетях часто задаются вопросом, какой же будет судьба Алисы. Пока никто не может представить, как все события, которые она сейчас переживает, отразятся на ней в будущем.

“Может закончиться выгоранием к этому предмету, а дальше – апатия. Ей девять, в течение трех лет ей говорят: “Ты гений”. Да не гений ты, надо смотреть, надо разбираться”, – заключил врач.