 

Алиев допустил наличие правдивой информации о себе в «досье Пандоры»

13.10.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев допускает, что в «досье Пандоры» может быть лишь около 5% истины, но сам он документы не читал.

Британское издание Guardian со ссылкой на «досье Пандоры» писало, что семья президента Азербайджана за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов.

«Честно говоря, я не читал, что было написано в документах. Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное – ложь», –заявил Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам президента Азербайджана, весь бизнес он передал детям, передает РИА «Новости».

«Я был президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я не был бедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому всё свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес», – сообщил Алиев.

Он добавил, что его дети в основном инвестируют в Азербайджан, но у них также есть инвестиции за пределами страны. Президент пояснил, что «вся их бизнес-деятельность прозрачна и проверяется на международном уровне, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так».

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.



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