Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией формуле вакцины от коронавируса у AstraZeneca, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».

Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».

«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.

Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».

Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».

По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.

«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.

Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что РФ якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.