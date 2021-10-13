В Челябинской области поделились опытом реализации нацпроекта «Производительность труда»

Специалисты из Челябинской области на Югорском промышленно–инвестиционном форуме поделились опытом по реализации нацпроекта «Производительность труда», в регионе проект реализуется опережающими темпами.

План по вовлечению в проект предприятий региона на 2021 год оказался перевыполнен уже к сентябрю, и сейчас полным ходом идет отбор на 2022 год, сообщается на сайте «Челябинская область. Национальные проекты России».

На данный момент к нацпроекту подключились уже 72 средних и крупных компании региона из базовых несырьевых отраслей, при плане на текущий год в 63 предприятия. Принципам и инструментам бережливого производства обучены 1150 их сотрудников вместо запланированных 797 человек. Перевыполнены и другие целевые показатели.

Добиться таких результатов помогают, в том числе, системные меры господдержки, действующие в области для участников нацпроекта. Их разработкой и внедрением занимаются реализующие его мероприятия на Южном Урале министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и региональный Фонд развития промышленности.

Экспертов созданного при ФРП Регионального центра компетенций в сфере производительности труда пригласили в Ханты-Мансийск, на Югорский промышленно–инвестиционный форум, поделиться опытом на правах одного из признанных лидеров нацпроекта.

«Помимо непосредственной работы экспертов региональных центров компетенций на площадках предприятий, участники нацпроекта получают целый комплекс мер господдержки, как федерального, так и регионального уровня. Это и налоговые льготы, и возможность льготного финансирования инвестпроектов, и возмещение затрат на покупку оборудования, и участие сотрудников и топ-менеджеров компаний в обучающих программах по повышению производительности. Этот список, в отличие от общих методов внедрения бережливого производства в рамках нацпроекта, в регионах далеко не одинаков. В Челябинской области он один из самых полных. Поэтому неудивительно, что коллег, помимо конкретных примеров нашей работы на предприятиях, особенно заинтересовал и этот опыт», – говорит руководитель проектов РЦК Челябинской области Вадим Трубин.

Так, льготным заемным финансированием по программе ФРП Челябинской области «Повышение производительности труда» на модернизацию производства и увеличение выпуска продукции воспользовались ТД «Комфорт» и Озерский завод энергоустановок, при этом создав в ходе реализации своих проектов 15 высокопроизводительных рабочих мест и выплатив в общей сложности более 100 млн рублей налогов в бюджеты разных уровней.

Согласно закону Челябинской области №940-30, участники нацпроекта могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. И если в 2019 году этой мерой господдержки воспользовались только Челябинский компрессорный завод и обувная фирма «Юничел», вернув себе почти 11 млн рублей, то в 2020 году число таких предприятий значительно возросло.

В общей сложности почти 272,5 млн рублей вернулись в оборот Челябинского механического завода, миасского автозавода «Урал», заводов «Силач» и «СпецАгрегат», компаний «Асептические медицинские системы», «Прокатмонтаж», «Интерпак» и НТЦ «Приводная техника». В текущем году готовность воспользоваться этой мерой господдержки уже выразили такие предприятия, как «Ресурс» (торговая марка «Увелка»), «Политранс», «Завод крупнопанельного домостроения» и «Ламинарные системы».

Другой льготой – обнулением налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов по Закону Челябинской области №73-30 – воспользовались Челябинский компрессорный завод и завод «СпецАгрегат».

Важное место в комплексе мер поддержки участников нацпроекта занимает обучение топ-менеджеров по программе «Лидеры производительности». В 2019-2021 гг. по ней было обучено 166 руководителей 46 предприятий региона. 42 сотрудника 16 южноуральских компаний приняли участие в программе «Акселератор экспортного роста».

Большой интерес коллег из других областей вызвал такой нестандартный способ продвижения нацпроекта «Производительность труда» и вовлечения в него компаний, как проведение любительского турнира по настольному теннису среди сотрудников предприятий-участников. Он прошёл в Челябинске в августе.

Напомним, Х Югорский промышленно–инвестиционный форум в Ханты-Мансийске собрал более 500 человек. Еще около 200 экспертов со всей страны присоединились к его работе в режиме онлайн. Они обсудили развитие промышленной инфраструктуры и экспорта, лучшие практики реализации нацпроекта «Производительность труда» и многие другие вопросы. Помимо пленарных заседаний и круглых столов мероприятие включало специализированную выставку продукции и технологий нефтегазовых компаний, а также в сфере энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки. Региональные компании и университеты представили свои разработки в выставочном зале «Югра-Экспо».