Ольгу Бузову сравнили с Аллой Пугачёвой из-за бывших парней

Ведущую и певицу Ольгу Бузову в последнее время из-за бывших парней часто сравнивают с Аллой Пугачевой. Артистка отметила, что ей приятны такие ассоциации, но у нее с Примадонной разные пути.

В рамках нового интервью Ольга Бузова пояснила о дорогостоящем шоу «Вот она я», которое представит уже через две недели. Также она поделилась информацией о несостоявшемся курортном романе. Сейчас все мысли знаменитости заняты подготовкой к масштабному шоу. Декорации, свет и звук приводят из разных стран. На подготовку сцены уйдет три дня. С этой программой Бузова отправится в большой тур по России, Европе и странам СНГ.

Журналисты спросили артистку, как она относится к тому, что бывшие избранники постоянно эксплуатируют ее имя. Сама же Бузова к этому привыкла, но в определенные моменты бывает обидно. Она считает, что говорить о ней нужно хотя бы с уважением, поскольку является отчасти той, за счет которой у них увеличивается заработок.

В целом мужчины постоянно робеют, видя Бузову, но такое происходит только в России. Когда артистка летом отдыхала в Европе, то впервые за долгое время почувствовала себя девушкой Олей. В Греции к ней и подруге постоянно подходили мужчины из Милана и Лондона. Но курортный роман завести не удалось, поскольку не совпадали даты отпуска.

Бузова пояснила о ремонте в столичной квартире, которую она купила не так давно. Сейчас он находится на финальной стадии. Знаменитость надеется, что Новый год встретит уже в своем жилье. Сейчас же она арендует квартиру. В целом Бузова занимается благотворительностью, но предпочитает не афишировать эту тему. Также она помогает родственникам финансово, чтобы те чувствовали себя комфортно.

Источник: teleprogramma.pro