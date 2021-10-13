«Как помидор»: сибирские хирурги избавили пациента от хронического покраснения лица



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Блашинг-синдром вызван нарушением реакции центральной нервной системы. Симпатическая часть ЦНС начинает избыточно функционировать, сильно расширяя мелкие кровеносные сосуды лица даже при незначительном волнении. В результате у человека стремительно краснеет лицо либо появляются красные пятна.

По данным СМИ, 50-летний Игорь Радомакин из Красноярска страдал от синдрома еще со школьных лет, однако в детстве это расстройство не проявлялось так интенсивно и часто. С годами это стало огромной проблемой: его лицо становилось «багровым, как помидор» даже от мимолетного взгляда охранника в супермаркете. Это стало серьезно сказываться на его жизни, в том числе на работе.

Мужчина многократно обращался к врачам и психологам, но все было безрезультатно. В случаях, когда при блашинг-синдроме не помогает консервативное лечение, возможно хирургическое вмешательство. Игорь обратился к нейрохирургам в Новосибирске, специалисты приняли решение провести грудную симпатэктомию — малоинвазивную операцию, в ходе которой врач с помощью небольших проколов пресекает часть симпатического нерва с помощью коагуляции (прижигания).

Операция прошла успешно, мужчина полностью восстановился и готов вернуться к нормальной жизни. По словам специалистов Федерального нейрохирургического центра, это была первая подобная операция в их практике. Такие вмешательства проводятся очень редко в первую очередь из-за того, что многие пациенты с блашинг-синдромом даже не подозревают о возможности избавиться от досадного расстройства.