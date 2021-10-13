 

Корреспондент – украинская прокуратура обжалует меру пресечения для Виктора Медведчука

13.10.2021, 14:14, Новости дня
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В офисе генпрокурора Украины считают, что мера пресечения, избранная Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной, и прокуроры обжалуют её. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве заявили, что судом не учтена тяжесть инкриминируемых Медведчуку деяний и наличие у политика подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.


Reuters

Мера пресечения, избранная Печерским судом Киева депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной, и прокуроры обжалуют её. Как пишет «Корреспондент», об этом заявили в офисе генпрокурора Украины.

Как сообщается, Генпрокуратура будет настаивать на аресте политика, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.

«Такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, добавили в ведомстве, не все фигуранты и свидетели по делу допрошены, поскольку некоторые опасаются влияния на них подозреваемого и его сообщников. Также указано, что судом не учтены тяжесть инкриминируемых деяний и то, что депутат подозревается в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.



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