“В моей семье их нет”: 7 заблуждений о нарциссизме, в которые мы искренне верим

В последнее время мы все чаще и чаще слышим о нарциссическом расстройстве личности. Неудивительно, что его окружают разнообразные, а порой действительно опасные заблуждения о том, как оно проявляется и что для него характерно, что является его первопричиной, как оно влияет на жизнь самого нарцисса и тех, кто с ним общается. Вот семь самых опасных мифов об этой проблеме.

Нарциссизм – просто модное расстройство

Эксперты готовы поспорить с этим заблуждением: они говорят, что нарциссизм – это не дань моде, не повод для хайпа. Это расстройство известно давно, люди, страдающие им, имеют проблемы с развитием. Крайней формой нарциссизма ученые называют социопатию, для которой характерны такие особенности, как:

отсутствие эмпатии; непостоянство; саморефлексия; стремление доминировать и контролировать; нездоровая самооценка – от самоуничижения до грандиозных убеждений о себе; потребность поддерживать себя путем унижения окружающих.

До сих пор неизвестно, что именно является причиной нарциссизма

Психологи долгое время не говорили об истинных истоках нарциссизма исключительно по социально-политическим причинам. На самом же деле, как и в случае с рядом других расстройств, все кроется в травме привязанности, которая была получена в детстве. Именно эта травма порождает низкую самооценку, неспособность к эмпатии, эмоциональное отчуждение, которые являются основными причинами нарциссизма.

Нарциссизм – большая редкость

Это мнение далеко от истины. На самом деле мы все довольно часто сталкиваемся с этими людьми. Мы можем обнаружить нарцисса в школе или вузе, на работе, в организациях здравоохранения, правительстве, церкви, государственных учреждениях. Среди нарциссов есть наши одноклассники, соседи, члены наших семей, врачи, педагоги, тренеры, продавцы, представители правоохранительных органов. Нарциссизм не разделяет людей по их национальности и культуре, социальному статусу и вероисповеданию.

В моей семье точно нет нарцисса

Эксперты утверждают: буквально в каждой семье есть человек, имеющий нарциссическое расстройство личности. Это может быть близкий родственник или дальний, но он точно есть! Их принято называть злодеями (или просто редкостными сволочами), но это обычная часть нашего существования. Эти люди буквально прячутся на виду у всех, успевая манипулировать и унижать.

Нарциссизм легко может обнаружить даже непрофессионал

Это также не соответствует действительности. Безусловно, есть формы нарциссизма, которые сложно не заметить: человек становится чрезмерно властным, требует к своей персоне повышенного внимания. Однако в большинстве случаев это расстройство личности протекает скрыто. Вопреки мифам и заблуждениям, нарциссы отлично умеют скрывать такие свои качества, как эгоизм, эгоцентризм, жестокость, даже презрение по отношению к другим. Они прекрасно понимают: стоит им начать демонстрировать свои черты – и окружающие просто подвергнут их остракизму. Чаще всего, по словам психологов, истинную личность нарциссов видят только их самые близкие люди.

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Все, что совершают нарциссы, они делают случайно

Еще одна грандиозная ложь. Запомните: нарциссы абсолютно всегда причиняют боль и вред окружающим намеренно! В этом, говорят психологи, смысл их жизни. Как и все остальные люди, они знают, что хорошо, а что плохо, что полезно, а что может причинить вред. И осознанно делают выбор. Специалисты утверждают: у каждого нарцисса есть потребность повышать собственную самооценку, унижая тех, кто их окружает.

Все люди на самом деле нарциссы

Это огромная ложь. Благодаря тому что у каждого из нас есть свой мозг, свое тело и потребность в самозащите, мы можем быть склонны к формированию определенных нарциссических паттернов. К примеру, когда человек находится в стрессовой ситуации, он может начать манипулировать, чтобы защитить себя, может впасть в детскую защиту отрицания, осуждать кого-то, кто отличается от того, к чему этот человек привык.

А вот для патологического нарциссизма, говорят психологи, характерно пренебрежение и оскорбительное поведение по отношению к окружающим (даже самым близким) на протяжении всей жизни. Это, разумеется, оказывает разрушительное влияние на жертв нарциссов.

Нарциссы стремятся унизить другого человека, контролировать каждый его шаг, превосходить его во всем, эксплуатировать и заставлять делать то, чего жертве не хочется, нарушать личные границы и перекладывать вину за все происходящее на того, кого они выбрали для издевательств. Жертва живет в постоянном страхе, испытывает гипервозбуждение, а это становится причиной травмы, которая может передаваться из поколения в поколение и препятствовать нормальному функционированию психики и мозга. Также ухудшается работа нервной и иммунной систем, ухудшается общее состояние организма, а продолжительность жизни жертвы сокращается.

Подведем итог

Эти заблуждения о такой проблеме, как нарциссизм, приводят к том, что многие из нас игнорируют данное расстройство, не обращают на него должного внимания. Более того, из-за них мы можем допускать поведение, сопровождающее нарциссизм, не учитывать его влияние на нашу жизнь. От этого страдают не только наши семьи и близкие друзья – но и все общество!

Только научившись признавать то, что нарциссизм распространен внутри наших семей, что он просто замаскирован, что его причины кроются в небезопасных привязанностях, что он становится фундаментом для новых психологических травм, мы сможем защитить себя: предотвратить его появление и развитие и поддержать близких.