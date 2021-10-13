 

Мнение: Когда в колониях исчезнет конвейер пыток?

13.10.2021, 14:00, Разное
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В паблик утекла очередная волна диких историй о садистах в колониях. Не первая. И, увы, не последняя. Потому что каждый раз, когда становятся известны имена новых садистов, садисты-исполнители получают сроки, а организаторы и покровители садистов в худущем случае получают символические сроки, а как правило, и вовсе отделываются увольнением из системы ФСИН.

И  случайные утечки выглядят не планомерной работой по искоренению пыток в колониях, а сведением счетов одних негодяев в колониях с другими, куда более ушлыми негодяями…

Это похоже на конвейер, работающий бесперебойно. И я не знаю, что должно произойти, чтобы искоренить из ФСИН сотрудников, которые организовывают и обеспечивают бесперебойную работу этого самого садистского конвейера. Что должно произойти, чтобы садистов и их покровителей накрыл девятый вал разоблачений? Девятый вал, после которого пытки в колониях станут невозможными…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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