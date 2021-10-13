“Наш край”: Бюджетным организациям по всей стране выставили цены на газ вдвое больше, чем обещали в меморандуме

“Уже через неделю начнется самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Впрочем, правительство, вместо того, чтобы делать реальные шаги, уже нарушает меморандум, который только что подписало с общинами. Мэры бьют тревогу, ведь условия, которые “Нафтогаз” предлагает для поставок газа бюджетным организациям, не просто сложные, а катастрофические для общин. Такая политика власти очень скоро может спровоцировать коллапс в системах здравоохранения, образования, социальной защиты”, – заявил Мазурчак.

По его информации, о “неадекватных” условиях на поставку газа заявила Ужгородская районная клиническая больница, которая получила от ООО “Закарпатгаз Сбыт” договор с ценой 47 грн за 1 м³ газа. Черноостровскому поселковому совету Хмельницкой области ООО “Укргаз энерго поставка” предложило договор по 45 грн за 1 м³, а областная детская больница в Закарпатской области получила предложение от ООО “Энерджи Трейд Групп” покупать газ по 37,96 грн за 1 м³.

“И таких фактов сотни по всей стране. Медицинские и образовательные учреждения заявляют, что просто не смогут работать при таких обстоятельствах и вынуждены будут закрыться, что в условиях пандемии означает настоящий социальный коллапс”, – отметил Мазурчак.

Он сообщил, что “Нафтогаз” на октябрь повысил на 38% тариф поставщика “последней надежды” для более чем 600 тыс. потребителей – до 16,56 грн за 1 м³, это почти в два раза больше, чем годовой тариф для населения. Также в “Нашем крае” отметили, что целый ряд газо- и теплоснабжающих компаний в одностороннем порядке расторгают договоры со своими клиентами – бытовыми потребителями и бюджетными организациями, – так как они не готовы работать на условиях НАК “Нафтогаз”, и людей “автоматически переводят на поставщика последней надежды с его сверхвысокими тарифами, даже не сообщив об этом”.

“Власть должна прекратить играть в “рынок газа” и обеспечить украинский голубым топливом по адекватным ценам. Тем более, учитывая, что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. “Наш край” предлагает немедленно принять соответствующие постановления Кабмина чтобы: вернуть механизм возложения специальных обязательств для населения и теплокоммунэнерго с четкими правилами и ценами; приравнять ОСМД к бытовому потребителю; увеличить сумму субсидий в проекте бюджета 2022 года”, – заявил Мазурчак.

Он убежден, что контракты НАК “Нафтогаз” необходимо пересмотреть и увеличить объемы газа, которые будут продаваться по цене 7,42 грн за 1 м³.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа как минимум в пяти областях Украины.

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