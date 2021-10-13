“У нас под вопросом отношения с Тиной Кароль, она хочет уйти”. Новая ведущая “Танцев со звездами” рассказала, как Завадюк пригласил ее на шоу

“Я хотела танцевать. Последние два года говорила об этом каналу – что хочу танцевать, что это моя мечта. И когда весной этого года мне позвонил Завадюк и спросил: “Ну что, ты готова? Ты участвуешь в этом году?”, я поняла, что абсолютно не готова физически”, – рассказала она.

По словам Онуфрийчук, участие в проекте требовало бы от нее переезда в Украину из Швейцарии, где она проживает с супругом после замужества. Ведущая отметила, что муж не поддержал бы ее в этом решении.

“Проходит где-то месяц. Мне снова звонит Владимир и говорит: “А как относительно того, если ты попробуешь себя полноценной ведущей? Я говорю: “Я?! А как же Тина Кароль? Она же ведущая уже сколько сезонов”. – “Ну, говорит, у нас под вопросом отношения с Тиной Кароль, она, скорее всего, хочет уйти, уже об этом заявила на телевидении. Этот вопрос еще решается, но ты подумай”, – пересказала разговор с Завадюком Онуфрийчук.

Она призналась, что подписала контракт втайне от мужа, что его сильно обидело.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Партнером Онуфрийчук является постоянный ведущий “Танцев со звездами” Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль. Свой уход из проекта она до сих пор не прокомментировала.

3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

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