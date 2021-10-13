Секс в больном обществе (18+)

Сколько россиян полагают, что ЛГБТ-людей нужно ограничить в правах (а то нас захватит НАТО).

Любовь, брак, семья, соитие, рождение и воспитание потомства, по господствующей у нас морали, должны существовать в единстве. Господствующей эту мораль делают взявшиеся ее охранять столь серьезные институты, как государство и церковь. Но всем известно, что не всегда это единство сохраняется, и вот все чаще мы встречаем любовь, которая не увенчивается браком, брак, в котором нет любви, детей, родившихся в неполных семьях, и семьи без детей.

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Разные общества в разные эпохи переживали такие трансформации. У нас своя первая «сексуальная революция» совпала с социальной в 1917 году, обе были утоптаны и утоплены репрессиями через 10–20 лет. После социальных потрясений 1990-х стали меняться нормы жизни во всех сферах, в сфере отношений интимных — конечно, тоже. Физическая близость становится все более частой до и вне брака, она освобождается от связи с деторождением, приобретает собственное имя «секс». (За отделение секса от деторождения наши женщины долго платили страшную цену. Страна держала первое место в мире по абортам. Распространение современных средств контрацепции позволило резко снизить этот «налог» на свободу секса).

Половые отношения во многих обществах включали отношения однополые. В одних обществах или социальных группах это принимали как разновидность нормы, в других — как грех, разврат, преступление или болезнь. Мы сегодня — столь большое и сложное общество, что у нас представлены все эти подходы. Левада-центр еще задолго до того, как Минюст внес его в списки иностранных агентов, изучал отношение наших жителей к этой проблематике. Как и многие другие трансформации, эта развивается от больших городов к малым, от более образованных слоев населения — к менее, а наиболее определенно — от молодых возрастов к более старшим.

Так, чем моложе люди, тем больше у них готовность общаться (или сообщать о знакомстве) с людьми гомосексуальной ориентации. Свою роль играет и гендер. Женщины о таких знакомствах сообщают чаще мужчин. Это может свидетельствовать об их большей толерантности в подобных вопросах, а может — о большей распространенности таких отношений в женской среде, нежели в мужской. Вероятно и сочетание этих факторов. Но нам не пристало говорить о самой сексуальной практике, наши опросы о ней не сообщают. (Разумеется, мы никакие отношения не пропагандируем. Мы просто рассказываем об общественном отношении к отношениям).

Наша расхожая мораль в этом смысле асимметрична. Не раз отмечалось, что в отечественной мужской культуре обсценных насмешек и оскорблений их объектами выступают только половые отношения меж мужчинами.

Да и в советском праве уголовным преступлением считалось только мужеложество, что, видимо, вытекало из столь же асимметричных библейских запретов.

Добавим, что в местах лишения свободы, как сообщают наши респонденты, гомосексуальные отношения имеют значительное распространение. Однако в женских колониях эти отношения, почему их иногда и зовут «семейственностью», воспринимаются иначе, чем в мужских, где это отношения насилия, подавления, эксклюзии «опущенных» или «обиженных». (Вот этим бы заняться борцам за нравственную чистоту. Насилие недопустимо ни в каких половых отношениях).

Опыт исследований за последние 20 лет показал, что в отношении нашего общества к однополым контактам отчетливо проявились две тенденции.

Одна тенденция — ослабление напряженности по поводу этой темы и этих практик в массовых группах населения. Можно высказать предположение, что этому способствовало растущее разнообразие городской жизни, информационной и коммуникационной среды, падение табу на обсуждение многих, прежде запретных, тем. Появление в публичных местах однополых пар перестает быть скандалом, перестает привлекать внимание (опять-таки, прежде всего в молодежной среде, но тренд распространяется и на более старшие группы).

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

А вот вторая тенденция. Она проявилась на фокус-группах, посвященных проблемам отношений ни в коей мере не интимных, а международных и политических. С 2008 года, а особенно в послекрымский период, как известно, резко усилился наш «негатив» в адрес Запада. Отметим инициативу ряда депутатов и иных общественных деятелей, которые творчески подошли к задаче критики наших супостатов и внесли в антизападную политическую риторику тему секса. Сказать, что они материли Запад, нельзя. В отличие от запрещенного ими же честного мата, который просто именует компоненты обычного полового акта, но нехорошими словами, борцы с растленным Западом стали обвинять таковой в преданности однополым отношениям и в стремлении навязать их россиянам.

Почин, надо сказать, имел большой успех. Но, что примечательно, не в молодежной среде, а меж людей среднего и пожилого возраста, обычно не так уж интересующихся политикой и прежде не склонных публично обсуждать вопросы секса. Видно, тут для них открылась возможность излить накопившийся негатив против своих на указанного им супостата и ругать его словами, которые для них были непривычны, неприличны для публичных ситуаций, а потому остры: «геи», «гомосексуалисты» и пр. Эффективность этой комбинации оказалась очень значительной. Куда там уже сносившимся обвинениям Запада в бездуховности или в приверженности чистогану, не говоря о забытой «эксплуатации человека человеком»…

Стоило зайти на фокус-группе разговору о Европе, тотчас кто-то вспоминал «Гейропу», и открывалось состязание, кто хлеще ее обзовет и обвинит.

«Они там все уже сплошь гомосексуалисты» — это лишь начало инвективы. Его подхватывали: «И они хотят и нам это навязать» (следуют рассказы о том, какими способами навяжут). В наиболее развернутых вариантах есть и объяснения, зачем им это надо. Объяснение первое, простое — чтобы мы стали «как они» (то есть утратили свою идентичность). Объяснение посложнее — чтобы у нас упала рождаемость и мы бы вымерли (после чего они придут и захватят наши земли с их недрами). Объяснение самое развернутое — чтобы у нас упала рождаемость и не народилось достаточно солдат для охраны наших столь протяженных границ. Вот почему надо самым непримиримым образом бороться с пропагандой ЛГБТ, в частности, с любыми изображениями радуги.

Какие бы проклятья ни насылали наши респонденты на проклятую «Гейропу», причинить ей вред они не могут. Но вот когда 57% женщин и 61% мужчин заявляют, что геи и лесбиянки не должны пользоваться такими же правами, как все прочие граждане в нашей стране, это может подвигнуть ретивых депутатов подправить наше законодательство в соответствии с пожеланиями этой (в основном малообразованной и пожилой) части электората, благо она же наиболее надежная опора строя.

На вопрос «Как вы относитесь к людям с гомосексуальной ориентацией?» — главный ответ людей от 18 до 40 лет такой: «Спокойно, без особых эмоций». Вероятно, это и станет со временем нормой для всего нашего общества. Данные опросов показывают, что дело медленно, но движется в эту сторону.

Уже приходилось отмечать: за то, чтобы сохранялся призыв в армию, горячее всех ратуют не те, кому пришлет повестки военкомат, а те, кого призывать точно не будут, не тот у них возраст. Точно так же против однополых сексуальных отношений громче всех ратуют те, кто и в двуполых наименее активен. В этих социальных слоях всего горячее ругают Запад и всего горячее заявляют о преданности власти.

Те же, кому в случае чего придется реально защищать страну от каких-то опасностей, те, кто и Запад повидал, и страха перед ним не имеет, те наши граждане не видят необходимости ни в том, чтобы клясться в своей любви к начальству, ни в том, чтобы диктовать кому-то, кого любить и как.

Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»*

Опрос Левада-центра по репрезентативной выборке населения России, 1634 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен с 23 по 29 сентября 2021 года. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов дано в процентах от общего числа опрошенных.

*признан иностранным агентом

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