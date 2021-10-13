Скандалы: 69,5 млрд долларов сбежали из страны

Беспрецедентный приток сырьевой валюты, вызванный ростом цен на нефть, газ, уголь и металлы, был вывезен из России практически без остатка

Река валютных доходов, хлынувшая в Россию на фоне роста цен на нефть, газ, уголь и металлы, не задержалась в российской экономике. Чистый вывоз капитала из страны частным сектором в третьем квартале стал рекордным за последние семь лет — 33,9 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ. По сравнению со вторым кварталом отток ускорился в 6 раз, а если сравнивать с тем же периодом 2020-го — вчетверо.

В результате беспрецедентный чистый приток валюты по текущему счету платежного баланса, который ЦБ оценил в 40,8 млрд долларов, был вывезен из страны практически без остатка.

Накопленным итогом за последние 12 месяцев отток капитала достиг 69,5 млрд долларов и также стал рекордным с 2014 года. Тогда на фоне аннексии Крыма, санкций Запада и обрушения цен на нефть из России «утекло» 128,5 млрд долларов.

В отличие от прошлого года, когда отток капитала формировался за счет погашений внешнего долга, на этот раз он «почти полностью» стал результатом операций «по приобретению иностранных активов», отмечает центробанк в комментарии.

54,2 млрд за январь-август было выведено из страны бизнесом в виде прямых инвестиций в зарубежные компании, под которые, как правило, маскируется парковка прибыли в капиталах офшорных структур.

По сравнению с 2020 годом этот отток увеличился втрое. Еще 9,5 млрд долларов российские резиденты вложили в иностранные ценные бумаги (+2% в годовом выражении), при том что встречных портфельных инвестиций в Россию не было: хотя нерезиденты направили 5,9 млрд долларов в российский госдолг, одновременно они сбросили другие бумаги на 7,9 млрд долларов.

Наконец, возобновился отток теневого капитала. В третьем квартале ЦБ обнаружил в платежном балансе «ошибки и пропуски» на сумму минус 2,2 млрд долларов — столько ушло из страны в рамках операций, объяснить которые регулятор не может.

По сравнению со вторым кварталом этот «теневой» вывоз ускорился в 11 раз. В прошлом году ЦБ наоборот фиксировал приток по «серым» статьям на 2,5 млрд долларов за третий квартал.

Структура и динамика потоков указывает на низкий аппетит к капиталу в России, отмечает главный экономист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.

Это вкупе с внешними ограничениями, в том числе внешнеполитическими, оставляет рубль недооцененным, указывает он.

За три месяца Россия получила максимальные за 8 лет 134,9 млрд долларов экспортных доходов — на 19,8 млрд больше, чем кварталом ранее, и на 70% выше суммы того же периода 2020-го.

Валютная выручка от экспорта сырой нефти выросла в 1,5 раза год к году — до 29,1 млрд долларов; от экспорта нефтепродуктов — вдвое, до 17,6 млрд долларов. Экспортные доходы «Газпрома» достигли 12,9 млрд долларов за квартал и превысили прошлогодние на 152%.

Неуглеводородный экспорт принес 72,9 млрд долларов — на четверть больше, чем кварталом ранее. В «стахановском» режиме из России вывозились металлы: в июле экспорт алюминия взлетел почти в 10 раз (3 млн тонн в месяц против обычных 270 тысяч), а продукции черной металлургии — вдвое.

Вывоз золота ускорился на 10%, а зерна — хотя и упал в физическом выражении, принес на 15% больше валюты из-за резкого роста мировых цен (4,9 млрд долларов за январь-август).

Но рубль за июль-сентябрь смог укрепиться относительно доллара лишь на 0,5%.

Хотя сильные результаты по экспорту оказывают поддержку рублю, они не станут фактором для дополнительного его укрепления из-за сохранения высоких объемов интервенций Минфина (покупка валюты для ФНБ) и значительного спекулятивного оттока капитала, пишут аналитики Райффайзенбанка.

«Этот отток связан как с повышенными покупками иностранных активов, так и недостаточным ростом иностранных обязательств (в первую очередь, госсектора) на фоне глобального тренда на «бегство в качество» и новой санкционной реальности. С учетом того, что оба эти фактора сохранят свое действие в ближайшие кварталы, мы не ждем заметного укрепления рубля до конца 2021 года и в течение следующего года», — предупреждают в банке.