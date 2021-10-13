 

“Вопрос к тем, кто судит “Голос”: психолог прошелся по дочери Алсу

13.10.2021, 13:34, Разное
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Поклонники шоу “Голос” до сих пор вспоминают жаркий финал детского формата телепрограммы, который прошел несколько лет назад. Тогда победу одержала дочь миллионера и Алсу Микелла Абрамова. На девочку тут же набросились хейтеры, а ее родителей обвинили в накрутке голосов.

На вопрос, с чем связано такое ярое желание певицы, чтобы выиграл именно ее ребенок, а не кто-то другой, ответил психолог Александр Шахов. У участницы “Евровидения” были все возможности, чтобы помочь наследнице победить, и она не смогла ими не воспользоваться.

“Родители помогают, могут устроить куда-то, могут за счет имени продвигаться. Особенно в медийном пространстве часто имя знаменитых родителей открывает двери, которые невозможны другим людям”, – дал комментарий
эксперт корреспонденту “Дни.ру”.

Он объяснил, как влияние родителей может негативно повлиять на их детей. Звездным детям обычно не нужно прилагать столько усилий, что и остальным, чтобы добиться успеха.

“Безусловно имя – дополнительное преимущество. Те дети знаменитых родителей становятся людьми, которые не прилагают усилия, привыкли полагаться на помощь родителей, они становятся избалованными, капризными. В советском жаргоне мы называли таких людей мажорами или “золотая” молодежь”, – дал характеристику врач.

Он упомянул, что, конечно, есть и такие наследники популярных артистов, которые не хотят идти по стопам родителей и даже иногда назло не поступают в театральные ВУЗы, даже если у них есть способности.

“Я не думаю, что этим нельзя пользоваться. Вопрос, насколько это справедливо? Это вопрос к тем, кто судит, например, “Голос”. Им нужно быть справедливыми и объективными”, – вспомнил о скандале Шахов.



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