 

В правительстве предложили закон о защите жертв домашнего насилия

13.10.2021, 13:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство предложило проект закона о защите жертв домашнего насилия в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.

В законопроекте речь идет о «повторных побоях», передает РИА «Новости».

Ранее Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением.

Суд рассматривал жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом. Согласно материалам дела, пьяный мужчина бросился на сожительницу с кулаками, которая в этот момент резала хлеб и, став задыхаться, ударила его ножом в грудь.



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