 

Беглого заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде

13.10.2021, 13:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Волгограде разыскивают беглого заключенного: его подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Рудник.

Школьница вечером шла домой, на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся, цитирует Рудник РИА «Новости».

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, сбежавший из колонии-поселения в Ульяновской области. Он отбывал наказание за имущественное преступление.

«13 октября подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона», – подчеркнула Рудник.

Ведомство также привело приметы подозреваемого: рост 175-185 см, худой, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые, на кисти правой руки татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, а на груди – крест.



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