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13.10.2021, 13:28, Разное
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Олег Волошин, депутат Верховной рады, сообщил, что Запад и США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский неподконтролен и непредсказуем. Он объясняет, что из-за этого глава государства считается проблемой.
Такую информацию представляет Виктория Нуланд, замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии. Специалист посетила Россию, чтобы провести ряд переговоров. В Вашингтоне полагают, что инициировать эскалацию может лишь Киев. Парламентарий же отмечает, что США и РФ проводят беседу, которая возникла с разговора президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет «ПолитЭксперт», Олег Волошин рассказал, что эксперт услышит о непредсказуемости Владимира Зеленского, о том, что его нельзя контролировать, так как временами он может принимать постановления «в измененном состоянии сознания». Эксперты считают это проблемой не только Москвы, а и Вашингтона.

Источник: politexpert.net



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