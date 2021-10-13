Депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский является проблемой для Запада

Олег Волошин, депутат Верховной рады, сообщил, что Запад и США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский неподконтролен и непредсказуем. Он объясняет, что из-за этого глава государства считается проблемой.

Такую информацию представляет Виктория Нуланд, замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии. Специалист посетила Россию, чтобы провести ряд переговоров. В Вашингтоне полагают, что инициировать эскалацию может лишь Киев. Парламентарий же отмечает, что США и РФ проводят беседу, которая возникла с разговора президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет «ПолитЭксперт», Олег Волошин рассказал, что эксперт услышит о непредсказуемости Владимира Зеленского, о том, что его нельзя контролировать, так как временами он может принимать постановления «в измененном состоянии сознания». Эксперты считают это проблемой не только Москвы, а и Вашингтона.

Источник: politexpert.net