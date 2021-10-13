Генетика или что-то другое? – Личное мнение

Смотрели «Игру в кальмара»? Спойлерить не буду, скажу одно: сериал отличный, рекомендую.

Обсудим сегодня другое.

Кто смотрел: обратили внимание на актрису, играющую беженку из Северной Кореи?



Фото: Соцсети

Несмотря на синяки под глазами и замученный вид (так надо для роли) даю ей лет шестнадцать. Максимум.

А если бы не знала её реальный возраст, дала бы и того меньше.

На самом деле, этой южнокорейской актрисе — 27 лет.



Фото: Соцсети

Многие кореянки до 30 лет выглядят как старшеклассницы и студентки первого курса. В сорок они выглядят лет на 25-27, а пятьдесят — на 35.

И дело тут — вовсе не в генетике и не в выгодном типе старения лица.

Если бы всё можно было списать только на гены, то все без исключения кореянки выглядели бы лет на 15 моложе своих лет.

Но ведь этого не происходит!

Среди кореянок довольно высок процент женщин, которые могут похвастаться исключительной кожей, но есть и те, которые выглядят на свой возраст.

Да, женщины в Южной Корее помешаны на уходе за собой, но не все. И вот те, кто помешан (таких — много), крайне молодо выглядят. А местная индустрия красоты им в этом очень здорово помогает.

В Южной Корее постоянно ведутся инновационные разработки в области косметологии. Их средства по уходу за лицом и телом считаются одними из лучших, а, может, и лучшими в мире.

J:ON — южнокорейский инновационный и высокотехнологичный бренд уходовой косметики. Компания производит свою продукцию из натуральных ингредиентов и не тестирует её на животных, что лично для меня очень важно.

Расскажу подробнее о некоторых средствах по уходу за лицом и телом.

1) Мятный скраб для тела.

Очень приятная и полезная процедура, которую вы можете провести дома в душе. Мята охлаждает тело, оставляя ощущение свежести, лёгкости и бодрости. А сам солевой скраб удаляет слой омертвевших клеток, глубоко очищая кожу и стимулируя её регенерацию.

Если вам — больше 25 лет, то скрабами пользоваться нужно обязательно. После 25 лет деление клеток замедляется. Коже следует помогать обновляться, удаляя ороговевший слой клеток.

У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется скрабами, кожа более упругая, гладкая, молодая и эластичная.

Также в составе скраба — морские водоросли, которые способствуют уменьшению отёчности. В общем, отличное средство, которым я рекомендую пользоваться пару раз в неделю.

2) Ночная маска с артишоком.

В сезон отопления, когда дома — сухой воздух, маска с артишоком — крайне полезная штука.

Помимо экстракта артишока, в её составе — масло ши, женьшень, витамин Е, полынь и центелла азиатская (великолепный природный антиоксидант).

Маска прекрасно увлажняет и восстанавливает кожу, уменьшает покраснения, успокаивает, обладает омолаживающим эффектом.

3) Альгинатная восстанавливающая маска с заметным антивозрастным эффектом.

Благодаря парниковому эффекту альгинатной маски питательные вещества в её составе глубоко проникают в кожу. Рекомендую для увядающей кожи (в осенние-зимней период такая — у всех) женщинам от 25 лет.

Если кратко, то эта маска — полноценная спа-процедура на дому.

4) Увлажняющий набор кремов для рук и ног.

В составе — слизь улитки, которая оказывает поистине магическое действие на кожу человека. Это ещё в начале прошлого века заметили фермеры в Южной Америке.

Крестьяне, которые трудились там на улиточных фермах, имели очень нежную и гладкую кожу рук. Вскоре после этого муцин улитки стали использовать в косметике. Улиток при этом не убивают, а просто собирают их слизь.

5) Увлажняющий гель с экстрактом ласточкиного гнезда.

Можно наносить на кожу как лица, так и тела.

Что из себя представляет экстракт ласточкиного гнезда?

Ласточки строят гнёзда, используя водоросли, ракушки, моллюсков. Все это они скрепляют собственной слюной, молекула которой называется гликопротеин. Именно гликопротеин обладает сильнейшим омолаживающим эффектом, ускорят регенерацию кожи, улучшая её тургор и моделируя овал лица.

Проще говоря: экстракт ласточкиного гнезда — ценный микс из минералов, аминокислот и микроэлементов, омолаживающий вашу кожу.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Не уповайте на генетику! Уповайте на уход и передовые технологии.

А вам повезло с генетикой в этом плане? Только честно! Состояние вашей кожи — это больше гены или всё-таки уход и образ жизни? Довольны кожей, в принципе?

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