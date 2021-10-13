Хотя бы одна юбка-карандаш должна быть в гардеробе: с каким верхом и низом сочетать трендовые модели осени

Почему юбка-карандаш должна быть в вашем гардеробе? От частого ношения брюк и джинсов можно морально устать. Порой так хочется вернуться к истокам и вновь почувствовать себя загадочной и женственной. К тому же, юбка-карандаш очень подходит для женщин с пышными бедрами. Она вытягивает силуэт по вертикали и скрывает лишние килограммы. Далее мы расскажем вам, как стилизовать трендовые модели этой осени.

Какие юбки мы будем носить этой осенью?

Мода на ультраобтягивающие юбки длиной на две ладони выше колена осталась в прошлом. Сейчас большинство моделей имеет длину до колена или на две ладони ниже. Шьются актуальные изделия из разных тканей: от хлопка и шерсти до денима и кожи. На современных юбках присутствуют отличительные детали: баски, накладные карманы, декоративные пуговицы, разрезы и складки.

Большинство моделей имеет завышенную талию, что очень лестно тем, кто хочет казаться выше и стройнее. Носить современные юбки прямого кроя можно с кроп-топами, футболками, водолазками, джемперами.

И хотя на осень обычно выбирают нейтральные расцветки одежды, мы советуем вам присмотреться к ярким оранжевым, зеленым или желтым изделиям. Сочетайте зеленую юбку с черной водолазкой и обувью на высоком каблуке, и вы будете выглядеть неотразимо.

Трикотаж

В наши дни большой популярностью пользуются удобные и практичные трикотажные изделия. Приобретите на осень юбку в рубчик с разрезом в нейтральных бежевых оттенках. Подобная вещь легко станет базовой в вашем гардеробе. Ее можно миксовать с джемпером, подходящим по оттенку, и вписывать в монохромный образ с пальто и ботильонами.

Также удлиненные трикотажные юбки с разрезами можно носить с белыми водолазками и классическими кроссовками. Этот кэжуал-образ подойдет как для выхода в город, так и для работы в офисе. Помимо пальто верхним слоем можно надеть удлиненный стеганый жилет или кожаную косуху.

Классика

Обычная черная юбка до колена может быть совсем небанальной в правильном обрамлении. Добавьте к этой вещице пару трендовых соседей в виде объемного джемпера лавандового оттенка и высоких сапог.

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Тотал-блэк

Если вы выбираете удлиненную юбку-карандаш с разрезом, вы можете с легкостью составить стильный монохромный образ. В качестве дополнений вам понадобятся черная блуза с квадратным вырезом и длинным рукавом и высокие черные сапоги. Этот аутфит выглядит стильно, женственно и современно.

Юбка на пуговицах

Миди-юбки на пуговицах очень удобны, если речь идет о составлении повседневного образа. Приобретите модель серого цвета и миксуйте ее с объемным свитером в тон. На ноги можно надеть вернувшиеся этой осенью в моду ковбойские сапоги.

Деним

Юбки из денима этой осенью тоже приобрели детали, отражающие веяния наших дней. Здесь и завышенная талия, и поясок, и разрез, и отсутствие потертостей. Чтобы извлечь все преимущества подобной модели, носите ее с полосатым джемпером с воротником поло и обувью на высоком каблуке.

Ретро-образ

Если вы не боитесь модных экспериментов, вы можете собрать ретро-образ из принтованной юбки на пуговицах и двухцветной обуви на платформе. К массивным ботинкам в наши дни обязательно прилагаются высокие носки. Чтобы не выглядеть так, словно вы собрались отправиться на ретро-вечеринку, предлагаем вам дополнить образ свитшотом в светлых тонах.

Кожаная юбка

Юбка-карандаш из кожи не будет выглядеть вызывающе, если вы дополните ее формальным элементом в виде бежевого двубортного пиджака. Дополнить образ можно белой футболкой, ковбойскими сапогами и акцентными украшениями.