 

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

13.10.2021, 13:04, Новости дня
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Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе на глубине 5 км.

Специалисты зафиксировали подземные точки магнитудой 2. По классификации землетрясений оно относится к “неощутимым”. Согласно расчетам, интенсивность колебаний находится ниже предела чувствительности людей.

В ведомстве отметили, что предыдущий раз в Богородчанском районе Ивано-Франковской области землетрясение было зарегистрировано 13 июля этого года. Тогда магнитуда подземных толчков составила 2,3.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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