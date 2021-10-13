На суде против РФ в Гааге Украина отстаивает не только свои интересы, но и целостность международного права – Кулеба

“Российская Федерация должна ответить за все (настаиваю – за все) преступления против Украины и нарушения международного права, сколько бы времени это не заняло. Это не только вопрос справедливости и здравого смысла”, – сказал он.

По словам дипломата, “если сегодня неправомерные действия не получат надлежащей юридической оценки, Россия и дальше будет нарушать нормы и правила”.

“Поэтому на этой неделе в Гааге Украина отстаивает не только свои национальные интересы, но и целостность международного права в целом. Правда и право на нашей стороне, поэтому я уверен, что настойчивая работа даст правильный результат”, – заявил Кулеба.

Контекст:

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину были моряки.

В декабре 2020 года Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

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