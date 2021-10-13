 

“Это так сексуально”, “Дерзкая женщина”. Астафьева оголила в кадре зону декольте

13.10.2021, 13:04, Новости дня
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На заглавном фото артистка позирует в кадре с сигаретой возле губ.

“Одиночество – не смерть, его сложно зафиксировать”, – написала она.

“Одиночество ох…енной женщины – это так сексуально”, – отреагировали поклонники.

“Роскошная, идеальная, дерзкая – истинная женщина”, – написали фолловеры.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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