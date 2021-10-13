 

ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей

13.10.2021, 12:40, Разное
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В ДИТ пояснили, что в рамках развития портала и повышения качества услуг и сервисов пользователи действительно могут загружать фотографии при оформлении заявлений для государственных услуг. Например, получения охотничьего билета.

При этом в личном кабинете пользователя портала загрузка фотографий не предусмотрена, подчеркнули в пресс-службе департамента. Там отметили, что системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД.

“Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru”, – приводит слова пресс-службы ДИТ Агентство городских новостей “Москва”.

В департаменте сообщили, что ГИС ЕЦХД аттестована и защищена в соответствии с российским законодательством и обладает необходимыми для хранения такой информации средствами защиты.



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