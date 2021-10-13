 

25 лет спустя: как живут и чем занимаются звезды “Каламбура” после шоу

13.10.2021, 12:40, Разное
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Легендарный тележурнал “Каламбур” впервые показали на экранах в 1996 году — с первой же серии телепередача завоевала любовь зрителей. В проекте участвовали всего пятеро актеров, но каждый из них мастерски перевоплощался в разных персонажей. Что стало с артистами “Каламбура” после выпуска видеокомикса и как они живут теперь?

58-летний актер Сергей Гладков, больше известный как молчаливый житель “Деревни дураков” с длинными рыжими усами, встретил других артистов тележурнала, Татьяну Иванову и Вадима Набокова, когда выступал в “Маски-шоу” в институте.

До “Каламбура” Гладков работал КВН и был режиссером, а после участвовал в других программах, связанных с юмором. Позже Сергей с головой ушел в написания сценариев

на экранах он больше не появляется.

57-летний Вадим Набоков, сыгравший в передаче роль моряка, вступил в отношения с Ивановой, когда их трио из “Маски-шоу” стало ездить на гастроли с собственной труппой. Возлюбленные поженились уже будучи коллегами по “Каламбуру”
— они в браке с 1996 года. Вадим продолжил актерскую карьеру и создал крепкую семью с Татьяной
— сейчас у них двое детей.

Супруга Набокова Татьяна Иванова запомнилась в “Каламбуре” ролями грозной жены со сковородкой и болтающей по телефону официантки. После закрытия проекта актриса осталась связана с юмором
— она играла комедийные роли в кино и других телепередачах. К тому же, Иванова посвятила часть себя материнству и семье.

59-летний Юрий Стыцковский запомнился поклонникам шоу как причудливый командор с густыми бровями и усами. До “Каламбура” актер был участником дуэта “Сладкая парочка”, а после срежиссировал несколько проектов.

В начале нулевых Юрий пытался создать свое шоу, но реализовать его так и не получилось
— идею позже забрали в российский сериал “Света с того света”.

61-летний Алексей Агопьян, сыгравший в “Каламбуре” роль второго пилота и того самого медведя из деревни, был вторым участником дуэта “Сладкая парочка”.

После тележурнала актер продолжил карьеру

он появляется на экранах до сих пор и играет в театре. Агопьян снялся в “Интернах”, сериале “Солдаты” и других известных проектах.



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