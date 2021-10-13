Завершено расследование дела против редакторов студенческого издания Doxа

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13.10.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗавершено расследование дела против редакторов студенческого издания Doxa Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Владимира Метелкина, сообщили представители защиты обвиняемых.

«Следствие по делу завершено, защите для ознакомления вручено обвинительное заключение», – цитирует адвоката Леонида Соловьева ТАСС.

По его словам, после вручений копий обвинительного заключения дело передадут в суд. Уже в среду или в ближайшие дни оно отправится в один из мировых судов Москвы.

Соловьев не смог прокомментировать текст обвинительного заключения, поскольку он содержит более 1 тыс. страниц, на ознакомление с ним нужно время.

Всем фигурантам предъявили обвинение по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», все четверо вину отрицают.

Они проходят по одному делу со сторонником Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в марте и феврале проводились допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.



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