 

Кремль счел неуместными призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17

13.10.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении.

«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что никаких вердиктов на этот счет нет, поэтому реагировать на новости нужно по мере их поступления. 

Также Песков подчеркнул, что Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер. 

«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет», – сказал он.

В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что таким образом Нидерланды пытаются перевести стрелки с Киева на Москву. 

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.



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