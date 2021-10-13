Илья Шакунов рассказал, как ревновал жену к Владимиру Машкову

Актер Илья Шакунов рассказал, что одно время ревновал свою жену Анну Дюкову к известному режиссеру Владимиру Машкову. При этом артист не стал провоцировать скандал.

Шакунов откровенно пообщался с Борисом Корчевниковым в студии телепрограммы «Судьба человека». Он вспомнил, как в 2014 года его жена играла в картине «Григорий Р.». Тогда Дюкова находилась на съемочной площадке с Владимиром Машковым. Изначально актер заявил, что не ревновал жену к Машкову, но потом признался в обратном. В то же время он отметил, что любовь не может быть без этого чувства.

В тот период Шакунову было сложно, но никаких разборок он не устраивал. Свою ревность артист назвал беспочвенной. Вероятно, он себе больше придумал, нежели было на самом деле. Семья не распадалась, никто из супругов никуда не уходил. Все сложные ситуации заканчивались признанием в любви, пишет портал «Глобал.МСК».