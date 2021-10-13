Во Владивостоке секс пары на ночной набережной возмутил горожан

Во Владивостоке пара занялась сексом на ночной набережной. Откровенное зрелище возмутило горожан, которые находились в центре города.

Двое молодых людей, находясь на Спортивной набережной, решили удовлетворить собственные сексуальные потребности. Пара совершенно не переживала, что за половым актом наблюдают очевидцы. Рядом с местом инцидента находилось кафе. Скорее всего, до того, как заняться сексом, они проводили время в этом заведении.

Отмечается, что подобные действия российским законодательством классифицируются как хулиганство. О том, были ли они привлечены в ответственности, не сообщается.

Источник: vestiprim.ru