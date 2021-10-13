 

Во Владивостоке секс пары на ночной набережной возмутил горожан

13.10.2021, 12:34, Разное
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Во Владивостоке пара занялась сексом на ночной набережной. Откровенное зрелище возмутило горожан, которые находились в центре города.
Двое молодых людей, находясь на Спортивной набережной, решили удовлетворить собственные сексуальные потребности. Пара совершенно не переживала, что за половым актом наблюдают очевидцы. Рядом с местом инцидента находилось кафе. Скорее всего, до того, как заняться сексом, они проводили время в этом заведении.

Отмечается, что подобные действия российским законодательством классифицируются как хулиганство. О том, были ли они привлечены в ответственности, не сообщается.

Источник: vestiprim.ru



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