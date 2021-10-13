 

Собянин пообещал пожилым москвичам выплату в 10 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

13.10.2021, 12:34, Разное
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Сергей Собянин пообещал пожилым пенсионерам денежное вознаграждение за вакцинацию. Вместо привычных подарочных наборов, учрежденных еще летом, пожилые люди, сделавшие прививку против COVID-19, смогут получить десять тысяч рублей.
Выплата будет перечисляться в рамках специальной программы. На нее могут претендовать граждане старше 65-ти лет, которые сделают прививку до конца года. Ранее за вакцинацию первой дозой выдавались подарочные наборы, их можно было получить и после повторной вакцинации. Они состояли из вещей, которые необходимы для поддержания крепкого здоровья в период распространения вируса. Подобные наборы уже успели получить более 200 тысяч столичных пенсионеров.

Правительство Москвы приняло решение об установлении компенсационной выплаты. Она полагается участникам программы в качестве стимулирования пройти вакцинацию против коронавируса. Теперь пожилые люди старше 65 лет в Москве могут получить единовременную соцвыплату в размере десяти тысяч рублей.

Чтобы на счет поступили деньги, необходимо подать заявление в письменной форме в любой центр соцобслуживания в Москве. При себе пенсионер должен иметь паспорт гражданина РФ, документ о пройденной вакцинации и сертификат на выдачу подарочного набора.

Источник: www.mos.ru



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