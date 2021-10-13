Эйри-боб – один из главных hair-трендов осени: отличительные особенности стрижки, кому идет, советы по выбору

Эйри-боб — одна из самых обсуждаемых нынче стрижек на просторах Интернета. Данный тренд появился благодаря швейцарско-итальянской актрисе Мишель Хунцикер, потом его подхватила Кардашьян — и понеслось. Рассматриваем основные особенности новомодной стрижки.

Отличительные особенности

«Эйри» в переводе с английского означает «воздушный», поэтому характерные черты данной стрижки — это легкость, воздушность, непринужденность. Волосы слегка растрепаны, но не хаотично, а в виде творческого беспорядка на голове.

Что это дает? Прическа становится пышнее, появляется дополнительный прикорневой объем. Не нужно укладывать волосинку к волосинке. Если какие-то отдельные прядки выбьются из общей массы, то это будет только в плюс и станет изюминкой образа. Это идеальный вариант стрижки для тех девушек, которые только вернулись из отпуска.

Отличие данной вариации стрижки от классического боба заключается в том, что последний более упорядоченный. Он как бы образует шапочку на голове, в то время как кончики в эйри-бобе направлены не внутрь, а во внешнюю сторону. За счет этого достигается эффект «взлохмаченности».

Нужно ли учитывать тип волос

Да, нужно, чтобы стрижка выглядела максимально эффектно. Желательно, чтобы шевелюра была густой и пышной. Если волосы редкие, тонкие, то будет сложно добиться желаемой пышности и объема. Но это вовсе не означает, что нужно отказываться от данной стрижки. В любом случае она не сможет испортить образ. Густота волос влияет только на степень эффектности прически.

Одинаково хорошо стрижка смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Если вы сделали химическую завивку или у вас натуральные кудряшки, то не распрямляйте их, а оставляйте как есть. Будет в любом случае красиво и стильно.

Стрижка и овал лица

Эйри-боб подойдет всем без исключениям представительницам прекрасного пола. Не имеет значения ни возраст, ни форма лица. И все же данная стрижка станет настоящим спасением для девушек с квадратной и ромбовидной формами лица. Дело в том, что эйри-боб сгладит острые углы, и овал получится более плавным. В целом образ станет мягче.

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Девушки с овальными, круглыми, вытянутыми лицами могут также спокойно выбирать эту прическу.

Вариации

Можно сделать любой тип укладки. Например, если вы собираетесь на свидание или на светское мероприятие, тогда сделайте укладку в виде голливудских локонов. Образ получится гламурным и соблазнительным.

Если вы не носите челку, тогда можете просто разделить волосы на прямой пробор, сделать крупные локоны по обе стороны от лица.

Если у вас круглое лицо и нужно сделать овал более вытянутым, тогда вам подойдет боковой пробор. Волосы завейте во внешнюю сторону.

Можно использовать вариацию стрижки с челкой-занавесом. Преимущество такого вида челки заключается в том, что при желании от нее можно быстро избавиться, зафиксировав заколками к волосам.

Помните, что чем длиннее у вас боб, тем проще за ним ухаживать, как бы парадоксально это ни звучало. Короткие стрижки требуют постоянной укладки, чтобы волосы держали форму. Если у вас непослушные волосы, тогда делайте удлиненный боб.