Wizz Air планирует запустить 26 новых рейсов из Украины

В Wizz Air намерены разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11-ти. Пять новых самолетов будут размещены в Киеве в дополнение к трем уже базирующимся в столице, еще два самолета получат базу во Львове, где сейчас базируется только один.

В течение 2021–2022 годов лоукостер запустит 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова.

На карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны – Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Всего лоукостер планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Контекст:

Украина и Европейский союз 12 октября в Киеве на саммите Украина – ЕС подписали соглашение об “открытом небе”.

“Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий”, – прокомментировал подписание соглашения президент Украины Владимир Зеленский.

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