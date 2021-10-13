 

ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп

13.10.2021, 12:16, Новости дня
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Лицам с ослабленным иммунитетом предложат дополнительную дозу одной из одобренных ВОЗ вакцин. Эксперты считают, что стандартной иммунизации двумя дозами этим людям может быть недостаточно, они подвержены высокому риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

Эксперты добавили, что люди в возрасте старше 60 лет, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, также должны получить третью дозу.

“При выполнении этой рекомендации страны должны сначала стремиться к максимальному охвату этой группы населения двумя дозами, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп”, – отметили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, Израиль, Германия, Бразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что третья доза вакцины от коронавируса не является обязательной для всего населения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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