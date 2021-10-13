 

“Я устала”. Алина Паш рассказала, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде

13.10.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чаще всего я подобное писала в свои дневники. Там еще много жутких рисунков. Вчера был День ментального здоровья, который оказался для меня абсолютно противоположным. Восемь лет я пытаюсь заставить себя до конца разобраться в своей “проблеме” и не довожу терапию до конца. По разным причинам. Суицидальный гнусный голос внутри говорит: “Да пусть оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично”, – призналась певица.

Паш отметила, что у нее есть ощущение, будто бы она не на своем месте. Также артистка сообщила, что не находит понимания во взаимоотношениях с мужчинами, “выбирая искалеченных ментально чуваков”.

“Пишу и мороз по коже – зачем я это проживаю? Зачем мне этот опыт? Где мой настоящий голос?” – написала она.

Паш призналась, что не принимает наркотики, хорошо спит, работает над проблемой вместе со специалистами, но она возвращается вновь и вновь. 

“Я устала. За…балась. Не понимаю, с чего опять начать, чтобы разомкнуть этот круг. Но я верю, что став откровенной с собой, найду ключи”, – заявила артистка.

View this post on Instagram

Публикация от Alina Pash * (@alinapash)

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Артистка принимала участие в шоу “Х-фактор” на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Магазины и рестораны США получили инструкцию по защите от «антимасочников»

17.04 / США могут увеличить количество своих военных в Украине из-за агрессии РФ – временный поверенный в делах США в Украине

18.08 / Особо значимо — Radio Maryja о роли сотрудничества Польши и США для укрепления сдерживающего потенциала НАТО

30.09 / Олимпиада 2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков – МОК

12.08 / “Горіла Tesla, палала”. Фотожабы на поджог автомобиля Tesla Богдана

29.06 / “А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню”. Лукашенко заявил, что три месяца “с ума сходил” из-за коронавируса

19.11 / Названа икона стиля среди российских политиков

28.01 / ABC – «отразит историю и разнообразие страны» — в США на 20-долларовой купюре появится темнокожая женщина

03.09 / Дубинский, Рабинович и еще 10 нардепов пропустили 90% голосований парламента – КИУ

14.12 / Доцента “Львовской политехники”, который показывал студентам порно на контрольной, отстранили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика