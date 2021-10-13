“Я устала”. Алина Паш рассказала, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде

“Чаще всего я подобное писала в свои дневники. Там еще много жутких рисунков. Вчера был День ментального здоровья, который оказался для меня абсолютно противоположным. Восемь лет я пытаюсь заставить себя до конца разобраться в своей “проблеме” и не довожу терапию до конца. По разным причинам. Суицидальный гнусный голос внутри говорит: “Да пусть оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично”, – призналась певица.

Паш отметила, что у нее есть ощущение, будто бы она не на своем месте. Также артистка сообщила, что не находит понимания во взаимоотношениях с мужчинами, “выбирая искалеченных ментально чуваков”.

“Пишу и мороз по коже – зачем я это проживаю? Зачем мне этот опыт? Где мой настоящий голос?” – написала она.

Паш призналась, что не принимает наркотики, хорошо спит, работает над проблемой вместе со специалистами, но она возвращается вновь и вновь.

“Я устала. За…балась. Не понимаю, с чего опять начать, чтобы разомкнуть этот круг. Но я верю, что став откровенной с собой, найду ключи”, – заявила артистка.

View this post on Instagram

Публикация от Alina Pash * (@alinapash)

Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Артистка принимала участие в шоу “Х-фактор” на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта.

—