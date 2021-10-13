Мнение: Жить без куар-кода

А вообще – кроме шуток: надо вспоминать предков и заново учиться, как жить “на нелегальном положении”. Предки, когда боролись с охранкой (царской или сталинской), умели жить без паспорта – сейчас степень сложности возрастает: надо будет учиться жить без куар-кода. Внедрение глобальной полицейщины происходит прямо сейчас, у нас на глазах, и только дурак может не понимать, что “чудовищный ковид” здесь только предлог.

Собянин уже решил, что “московская система распознавания лиц в метро” начнет передавать данные напрямую полицейским. Уже несколько десятков регионов, как бы “борясь с ковидом”, ввели у себя официальную дискриминацию “непривитых” и вход в так называемые “общественные места” только по куар-кодам. Вчера пал второй город страны – Петербург, там тоже ввели эту мерзость.

По сути – каким-то совершенно незаметным образом, буквально “тихим манием руки”, даже не трогая ни конституцию, ни законы, ни еще какие бесполезные бумажки, в стране введена система аусвайсов помимо и даже ВМЕСТО паспорта – куар-коды. УЖЕ получается, что на значительной части территории страны (и уже в Питере) наличие у тебя паспорта и российского гражданства ничего тебе не гарантирует, твой реальный аусвайс – только куар-код!

Перспективы тут для властей, понятно, открываются безграничные, на ковид-то уже всем наплевать, не о нем речь. Появляется возможность, как в сериале “Черное зеркало” – просто одним нажатием кнопки включать и выключать человека из жизни! Даже не надо будет ни за кем бегать, арестовывать, сажать в тюрьму… Хоп! И у человека пропал куар-код. Хоп – и его уже не пускают ни в кино, ни в театр, ни в кафе, ни в ресторан, ни в метро, ни в автобус, ни в бассейн, ни на тренажеры, ни в ТЦ, ни в МФЦ… Еще веселее – проклятого инсургента не впускают ни в один банк, а его карточки и его счета внезапно ЗАБЛОКИРОВАНЫ! Со вчерашнего дня, кстати, принят закон о внесудебной (!) блокировке любых счетов и любых карт в нашей богоспасаемой стране – тем же самым нажатием чиновной кнопки. Хоп! И продлевать блокировку можно сколько угодно раз – хоть ВЕЧНО.

Красота же.

В стране уже практически внедрена система китайского “соцрейтинга”: везде понатыканы камеры, везде системы распознавания лиц, правовое обоснование для любых ограничений свобод и тотальной слежки также подготовлено, причем самым простым и эффективным образом – все законы, защищающие права человека и тайну личной жизни, просто де-факто аннулированы вместе с Конституцией.

И сейчас – две задачи: во-первых, надо учиться жить без куар-кодов и, по всей видимости, также и без “электронных денег”, понимая, что всё, что у тебя в банке или на карточке – это по сути не твоё, это у тебя могут отобрать в любой момент “дистанционно-электронно”. И вторая – надо уже объединяться и начинать бороться с этим “новым мировым порядком”. Куар-коды – это мерзость пострашнее всеобщих масок и уже конечно – куда страшнее ковида. Это такой “цитокиновый шторм”, только в социуме: охранные системы сходят с ума и вместо защиты социального организма атакуют сам организм, убивая всех, кто попадается под руку.

Первый признак начала “цитокинового шторма” – на планете становится все труднее дышать.