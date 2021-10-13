 

В районе Бирюлево Западное создадут 13 тысяч новых рабочих мест

13.10.2021, 11:50, Разное
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Ожидаемый бюджетный эффект от реорганизации превышает 30 миллиардов рублей в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Благодаря реконструкции участка промзоны в районе Бирюлево Западное появится около 13 тысяч новых рабочих мест, уточнил он.

Строительство первых объектов на участке начнется в 2023 году. Там возведут 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 457 тысяч займут высокотехнологичные предприятия – научно-исследовательские центры, проектные институты.

Развитие промзон Москвы в рамках программы “Индустриальные кварталы” позволяет создать 500 тысяч рабочих мест. В бюджет города поступит около трех триллионов рублей.

Первый договор комплексного развития территорий заключили в июле 2020 года. Проект предусматривает освоение производственной зоны Октябрьское Поле. Объем инвестиций – порядка 14 миллиардов рублей.

В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров комплексного развития территорий. Будут реорганизованы промзоны Коровино и Кунцево на севере и западе Москвы.

Пятый договор подписан в сентябре. Под современное использование будет приспособлена территория промышленной зоны Алтуфьевское Шоссе.



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