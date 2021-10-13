 

“Дополняют друг друга”: влюбленным взглядам Медведевой и Милохина дали оценку

13.10.2021, 11:50, Разное
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Евгения Медведева и Даня Милохин стали участниками нового сезона “Ледникового периода”. Многие удивились, узнав, что они будут кататься в паре. Ребята успевают не только показывать красивые номера, набирать баллы и идти вверх по турнирной таблице, но и давать поводы для обсуждений.

Многим показалось, что фигуристку и блогера объединяют не только рабочие, но и личные отношения. Они часто обнимаются и снимают видео на съемочной площадке. По интернету разлетелись фотографии, на которых они мило смотрят друг на друга. Отношения между спортсменкой и артистом проанализировала психолог Елена Рижская.

“Глядя на Даню и Женю, я нахожу в них много похожего. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, Даня Милохин – сильный, целеустремленный парень с волевым характером. Это объединяет их с Женей. Они оба обладают внутренней силой, трудолюбием, дисциплиной и серьезными бойцовскими качествами. И хотя у каждого в этом проекте свои цели, лучших партнеров не придумаешь”, – дала Рижская комментарий корреспонденту “Дни.ру”.

Эксперт, как и многие зрители шоу, заметил, что блондин и брюнетка очень быстро нашли общий язык. Казалось, что их ничего не объединяет, но несмотря на их разные характеры, они находятся на одной волне.

“Ребята дополняют друг друга словно пазлы. Они контакты, артистичны, легко и понимают друг друга с полуслова. Я не вижу в отношениях Дани и Жени любовной перспективы. Но ребята– идеальные друзья и партнеры”, – сказала она в заключении.



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